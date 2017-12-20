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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руслан Нигматуллин: Карпин относится к тренерам, работа которых дешево не оценивается - значит, у "Ростова" серьезные задачи
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу назначения Валерия Карпина на должность главного тренера «Ростова».
- Валерий Карпин после перерыва вернулся к тренерской работе. Чего ждете от «Ростова» под его руководством?
- Да, был перерывчик в тренерской карьере, но мастеру никакой перерыв не помешает. Могу порадоваться за Валерия Георгиевича. Надеюсь, что все у «Ростова» будет хорошо, и команда спасет этот неудачный сезон, а там уже будет ставить перед собой какие-то серьезные задачи. Надеюсь, такие же, как тогда, когда у руля здесь был Курбан Бердыев. Думаю, это реально. Ведь Карпин достигал высоких результатов со «Спартаком». Под его руководством команда дважды завоевывала серебро, а это вообще-то Лига чемпионов. Надеюсь, что самые большие победы Валерия Георгиевича впереди.
- Почему в «Ростове» не получилось у Леонида Кучука?
- Не знаком с этим специалистом лично и не знаю его методов работы. Сначала дела у него шли в гору, но говорить о том, что это был «багаж Бердыева», неправильно: там из команды 15 человек уехали. И вместе с ними и «багаж». Поначалу, конечно, что-то получалось, а потом, наверное, что-то сломалось, и очень долго не они выигрывали. Но то, что не получилось, это однозначно.
- Состав «Ростова» позволяет Валерию Карпину в этом сезоне решать серьезные задачи?
- Там достаточно квалифицированных футболистов. По крайней мере таких, которые не позволят команде покинуть лигу сильнейших. Сейчас, конечно, для «Ростова» первостепенная задача — обезопасить себя от вылета, а там уже видно будет. Если финансы будут позволять, кого надо из игроков Карпин, конечно же, посоветует. Но раз в «Ростов» пригласили Карпина — это говорит о том, что здесь рассчитывают на рост, на серьезные выступления. Думаю, что Карпин относится к тем специалистам, работа которых дешево не оценивается. Если бы команда не ставила перед собой серьезные задачи, Валерия Карпина они бы не приглашали.
- Валерий Карпин после перерыва вернулся к тренерской работе. Чего ждете от «Ростова» под его руководством?
- Да, был перерывчик в тренерской карьере, но мастеру никакой перерыв не помешает. Могу порадоваться за Валерия Георгиевича. Надеюсь, что все у «Ростова» будет хорошо, и команда спасет этот неудачный сезон, а там уже будет ставить перед собой какие-то серьезные задачи. Надеюсь, такие же, как тогда, когда у руля здесь был Курбан Бердыев. Думаю, это реально. Ведь Карпин достигал высоких результатов со «Спартаком». Под его руководством команда дважды завоевывала серебро, а это вообще-то Лига чемпионов. Надеюсь, что самые большие победы Валерия Георгиевича впереди.
- Почему в «Ростове» не получилось у Леонида Кучука?
- Не знаком с этим специалистом лично и не знаю его методов работы. Сначала дела у него шли в гору, но говорить о том, что это был «багаж Бердыева», неправильно: там из команды 15 человек уехали. И вместе с ними и «багаж». Поначалу, конечно, что-то получалось, а потом, наверное, что-то сломалось, и очень долго не они выигрывали. Но то, что не получилось, это однозначно.
- Состав «Ростова» позволяет Валерию Карпину в этом сезоне решать серьезные задачи?
- Там достаточно квалифицированных футболистов. По крайней мере таких, которые не позволят команде покинуть лигу сильнейших. Сейчас, конечно, для «Ростова» первостепенная задача — обезопасить себя от вылета, а там уже видно будет. Если финансы будут позволять, кого надо из игроков Карпин, конечно же, посоветует. Но раз в «Ростов» пригласили Карпина — это говорит о том, что здесь рассчитывают на рост, на серьезные выступления. Думаю, что Карпин относится к тем специалистам, работа которых дешево не оценивается. Если бы команда не ставила перед собой серьезные задачи, Валерия Карпина они бы не приглашали.
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