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ЦСКА готов продлить контракты с Игнашевичем, Березуцкими и Вернблумом

ЦСКА начнет переговоры о новых контрактах с Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими, Георгием Щенниковым; полузащитниками Георгием Милановым, Бибрасом Натхо и Понтусом Вернблумом, передают "Известия".

"Да, контракты недолгие, но мы уже общались со многими ребятами. Как правило, если есть желание, договор продлевается. У нас еще не было ни одного случая, чтобы при желании одной из сторон не удавалось договориться.

Поэтому переговоры будут, но они вступят в активную фазу после последних матчей нынешнего года. Скорее всего, будем общаться на сборах" - заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Теги: ЦСКА Игнашевич
Сегодня, 08:51
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№12 Написал: miktar (Сегодня, 09:55) #
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online

Нормально.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№11 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 09:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
А вот еще усиление Алдонин Рахимич Шемберас! smile
Регистрация: 2.06.2009
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 09:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: evgenij
борьба за почетное 5-7 место продолжается

Charodei,ты ли это? smile
Регистрация: 3.08.2016
№9 Написал: garford (Сегодня, 09:15) #
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Докатились лошадки, с пенсионерами контракт продлевать, а если и эти разбегутся, так там и вообще играть будет некому.
Регистрация: 5.07.2016
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
при нашем наборе команд в ЧР, сыграют еще лет 5. Есть 2 команды, против кого этот набор защитников несостоятелен- Зенит и Спартак. Против остальных играть можно.
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 09:06) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
добрая весть,лет на 5 не меньше наверное))
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:04) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер что хочет, чтоб игнашуцкик копыта откинули прямо на поле?
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Армейцам неплохо было бы посмелее подключать к основе молодёжь..
Команде нужна новая кровь и свежие силы, чтоб было кому таскать по полю носилки с берёзовыми сёстрами и Игогошичем.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: safonas (Сегодня, 08:59) #
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  •  (3)
online

Цитата: evgenij
борьба за почетное 5-7 место продолжается wink

ну 5е для вас за радость будет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 08:59) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Кубань»
Игнаша и братьев пожалеть уже пора, ну серьезно, сколько можно?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: Батька (Сегодня, 08:58) #
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Лет на 10 надо продлевать и сумму выкупа под миллиард как у КриРо а то уведут звёзд !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: evgenij (Сегодня, 08:56) #
  • -2
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Болеет за:
«Терек»
борьба за почетное 5-7 место продолжается wink
Регистрация: 27.11.2017
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