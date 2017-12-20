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СМИ: "Атлетико" летом готов продать Антуана Гризманна в "Манчестер Юнайтед"

"Атлетико" не собираются отпускать форварда Антуана Гризманна в "Барселону", однако не против его продажи в "Манчестер Юнайтед", передает Metro.

Представители мадридцев дали понять боссам "МЮ", что готовы продать француза грядущим летом.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу практически договорился с родителями Гризманна о его переходе в стан "сине-гранатовых". "Атлетико" такой подход не понравился, клуб решил подать жалобу в ФИФА.
Теги: Гризманн Атлетико Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:13
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