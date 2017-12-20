СМИ: "Атлетико" летом готов продать Антуана Гризманна в "Манчестер Юнайтед"

"Атлетико" не собираются отпускать форварда Антуана Гризманна в "Барселону", однако не против его продажи в "Манчестер Юнайтед", передает Metro.Представители мадридцев дали понять боссам "МЮ", что готовы продать француза грядущим летом.Ранее в СМИ сообщалось, что президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу практически договорился с родителями Гризманна о его переходе в стан "сине-гранатовых". "Атлетико" такой подход не понравился, клуб решил подать жалобу в ФИФА.