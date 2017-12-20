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Федор Смолов: моя девушка не верила, что я могу отрастить усы и пойти так на футбол

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что больше не обращает внимания на футбольные приметы перед выходом на поле, передает "СЭ".

– Можете вспомнить случай, когда игрок забыл соблюсти примету, выходил на поле и очень сильно по этому поводу переживал?

– У меня бывали истории, когда загонялся: вот как же так, забыл это сделать, как же теперь играть?! А потом сам себе говорил: соберись и выходи на поле, какая разница, что произошло? Признаюсь, у меня было три-четыре таких разговора с самим собой. Это случалось, когда долго не мог забить. Вот и пытался для себя вывести формулу успеха (смеется).

– А сейчас у вас есть приметы?

– Есть, но не глобальные. И, по сути, они ни на что не влияют. Просто то, в каком порядке ты надеваешь экипировку.

– Когда Артем Ребров целовал штанги, как со стороны это воспринимали?

– С пониманием. Послушайте, я же мяч целую перед игрой. А штанги в данном случае – плюс-минус то же самое. Для Артема они "живые люди", он с ними общается. Но мне понравилось, как про эту примету сказал экс-игрок "Ливерпуля" Гроббелар: "Пусть не целует штанги на "Энфилде", потому что я знаю людей, которые кое-что на них делали" (смеется).

– Когда вы носили усы, напоминали одного из знатоков. Что это было?

– На самом деле прикол. Забавы ради. Моя девушка не верила, что я могу так пойти на футбол. Но я доказал ей обратное.

– А вы можете отрастить такие же пышные усы, как, допустим, у Леонида Якубовича?

– Нет, на такое я не готов. В современном мире не так много мужчин носят усы. Хотя я не хочу сказать, что делаю все, как большинство. Просто кому-то усы идут, кому-то – нет. Вот Самедову они подходят. Я надеюсь, он слышит, что я сказал. (В этот момент Александр Самедов проходил мимо и ответил: "Я только услышал свою фамилию". – Прим.)
Теги: Смолов
Сегодня, 09:22
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№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 09:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
– Когда вы носили усы, напоминали одного из знатоков. Что это было?

– На самом деле прикол. Забавы ради. Моя девушка не верила, что я могу так пойти на футбол. Но я доказал ей обратное.


Вот она, эта красотка.

Милые семейные будни.

Так прикол с усами был не Черчесу адресован )))
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
– Когда вы носили усы, напоминали одного из знатоков. Что это было?

– На самом деле прикол. Забавы ради. Моя девушка не верила, что я могу так пойти на футбол. Но я доказал ей обратное.


Вот она, эта красотка.

Милые семейные будни.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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