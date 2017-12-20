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Дмитрий Аленичев: перебор исполнителей - это головная боль для Манчини

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал спад "Зенита", который уступил первое место в турнирной таблице "Локомотиву".

– Если честно, спада питерцев ожидал. Ни один клуб мира не обходится без этого, даже "Барселона". Мое мнение таково: футболисты могут недопонимать какие-то схемы Манчини. Итальянец находится в поиске решений, каких-то идей, хочет выстроить игру, поэтому часто меняет расстановки, позиции игроков. Поэтому и могут возникать проблемы, для начального периода это нормально. С другой стороны, обладая таким составом, "Зенит" должен быть в числе лидеров, так скажем. Не хочу говорить, что на первом месте обязательно…

– Но "Зенит" и так идет в числе лидеров. А вот игра не всегда радует глаз.

– Вот смотрите, "Спартак" победил в предыдущем чемпионате. Если спросить, довольны ли болельщики, то они, конечно, скажут "да". А игра? Уверен, что некоторые скажут: "Могли выглядеть лучше, но мы рады, что есть результат". То же касается и "Зенита". Фанатов устроит первое место при любом футболе. Однако мое субъективное мнение – команда показывает не особенно зрелищную игру, поэтому не лидирует. Амбиции у клуба большие, там все говорят: "Мы возьмем титул".

– Может быть, дело в том, что состав не то что укомплектован, а перенасыщен?

– Это проблема. Для тренера головная боль, когда перебор исполнителей. При этом Манчини сам хотел многих приобрести. А потом кто-то из них перестает выходить на поле, и начинаются трения – мол, вы меня пригласили, а я сижу на лавке! И второе – даже если все будут играть, надо грамотно расставить футболистов. Это не так просто. Думаю, вопрос в том, что в группе атаки не каждый появляется на своей позиции. Кокорина вот на фланг отправляют, к примеру. Для Манчини это создает сложности, они только его. "Зенит" приобрел столько аргентинцев, все – кандидаты в сборную. И если лишаются практики, не исключены конфликты.

СЭ
Теги: Аленичев Зенит
Сегодня, 09:29
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
В смысле - зажрались


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Регистрация: 2.02.2017
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