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Валерий Газзаев: "Локомотив" – главное открытие чемпионата

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал лидерство "Локомотива" в премьер-лиге.

"Конечно же, нужно первым делом выделить "Локомотив", который создал очень большой отрыв. Учитывая, что "Зенит", "Спартак", ЦСКА и в какой-то степени "Краснодар" тоже претендуют на призовые места, восемь очков от второго места для десяти туров при такой конкуренции – это много.

"Локомотив" – главное открытие чемпионата. Тут, безусловно, стоит отметить работу Юрия Семина. Назову его лучшим тренером за осенний период. В "Локомотиве" здоровый микроклимат в коллективе, нацеленном на решение самых серьезных задач. Игра команды сбалансирована: "Локо" – среди лидеров и по пропущенным мячам, и по забитым. Сплав опыта и молодости дает результат.

Отмечу очевидный прогресс братьев Миранчуков и левого защитника Лысова. Очень важно, что Семин доверяет молодежи. Удачное приобретение – Фарфан. А Фернандеш – один из самых лучших (если не лучший) игроков первого этапа чемпионата. И огромная заслуга тренерского штаба в том, что футболист раскрылся и начал демонстрировать свои лучшие качества.

У "Спартака" был спад на старте сезона. Но тренеру удалось вывести команду из этого состояния. Видимо, все-таки закончили отмечать чемпионство (смеется) и стали думать о чемпионате. Сейчас красно-белые играют в качественный футбол и также являются претендентами на титул.

"Зенит", наоборот, здорово начал и в какой-то момент создал колоссальный отрыв. Но в последних играх национального первенства показывает далеко не те результаты, на которые мог бы рассчитывать. Растеряли громадное преимущество. Тем не менее петербуржцы, как и "Спартак", все еще сохраняют шансы на победу в РФПЛ. При этом "Зенит" успешно выступает на международной арене, где его не стесняет лимит и можно использовать максимум возможностей иностранцев", - передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Локомотив
Сегодня, 09:59
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