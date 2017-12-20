Федор Смолов: может, пригласить на поле экспертов? Пусть они сыграют лучше нас

Форвард российской сборной Федор Смолов рассказал, как относится к критике со стороны футбольных экспертов.– Я слежу за тем, кто что говорит. Вот Роман Широков, Саша Кержаков, Дмитрий Булыкин, на мой взгляд, рассуждают по делу довольно адекватно.– Слышал его комментарий во время Кубка конфедераций. Мне не совсем понятно, когда люди говорят: "Вот они обыграли Новую Зеландию, что тут такого"? То есть что бы мы ни сделали – все не так… Проиграли – плохо. Победили – да мы сами бы могли их обыграть! Что нам нужно тогда сделать, чтобы нами были довольны?! Может быть, пригласить на поле экспертов вместо нас? Пусть они и сыграют! Будет лучше? Я не уверен.– Сборная пыталась быть дерзкой. Но сказалась нехватка опыта выступлений на таком турнире у многих молодых ребят. Уверен, в будущем будет дерзкая команда. Я не просто так тогда это сказал.