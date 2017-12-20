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Федор Смолов: может, пригласить на поле экспертов? Пусть они сыграют лучше нас

Форвард российской сборной Федор Смолов рассказал, как относится к критике со стороны футбольных экспертов.

– Я слежу за тем, кто что говорит. Вот Роман Широков, Саша Кержаков, Дмитрий Булыкин, на мой взгляд, рассуждают по делу довольно адекватно.

– А что скажете о Карпине?

– Слышал его комментарий во время Кубка конфедераций. Мне не совсем понятно, когда люди говорят: "Вот они обыграли Новую Зеландию, что тут такого"? То есть что бы мы ни сделали – все не так… Проиграли – плохо. Победили – да мы сами бы могли их обыграть! Что нам нужно тогда сделать, чтобы нами были довольны?! Может быть, пригласить на поле экспертов вместо нас? Пусть они и сыграют! Будет лучше? Я не уверен.

– Перед Кубком конфедераций вы сказали, что в будущем хотели бы видеть дерзкую сборную России. Какой предстала команда на самом турнире?

– Сборная пыталась быть дерзкой. Но сказалась нехватка опыта выступлений на таком турнире у многих молодых ребят. Уверен, в будущем будет дерзкая команда. Я не просто так тогда это сказал.

СЭ
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 10:06
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(1)
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всё понятно, Смолов в Ростов не перейдет


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
голову снесло от предложения англицкого аутсайдера
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: irv Курск (Сегодня, 11:40) #
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online

Так Карин и другие эксперты играли. И играли в европе. И их там знают. Поэтому помолчал бы


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Недалёкий ты Смолов человек.
Регистрация: 9.08.2015
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