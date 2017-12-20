"СКА-Хабаровск" подтвердил, что Ринат Билялетдинов возглавит клуб

Новым главным тренером "СКА-Хабаровск" будет назначен Ринат Билялетдинов - такое решение приняло собрание членов и попечительский совет клуба.С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договорённость о заключении контракта. Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.Новым генеральным директором хабаровчан назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.