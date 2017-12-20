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"СКА-Хабаровск" подтвердил, что Ринат Билялетдинов возглавит клуб

Новым главным тренером "СКА-Хабаровск" будет назначен Ринат Билялетдинов - такое решение приняло собрание членов и попечительский совет клуба.

С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договорённость о заключении контракта. Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.

Новым генеральным директором хабаровчан назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.

"СКА-Хабаровск"
Теги: СКА-Хабаровск Билялетдинов Р.
Сегодня, 10:32
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№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И чо,теперь будет новая задача-выйти в Еврокубки?Да на кой вы нужны в премьер лиге со своей автобусной тактикой?
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
прощай конюшня
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 11:25) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А вы друзья как ни садитесь...
Регистрация: 18.06.2017
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Можно поздравить хабаровчан с вылетом в ФНЛ уже сейчас.

Так они и так претендент номер раз.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:03) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Можно поздравить хабаровчан с вылетом в ФНЛ уже сейчас.
Регистрация: 7.05.2017
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