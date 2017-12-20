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Ринат Билялетдинов: всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи

Ринат Билялетдинов, который в ближайшее время должен возглавить "СКА-Хабаровск", заявил, что принял предложение руководства дальневосточного клуба.

"Откликнулся на предложение председателя попечительского совета клуба Аркадия Николаевича Мкртычева возглавить команду, так как мне всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи. Опыт, знания и желание для этого у меня присутствуют.

Я бы сейчас не хотел говорить о каких-то предметных вещах, рассуждать о перспективах команды или давать оценку футболистам.

В ближайшие два месяца нам предстоит проделать серьезную работу – выстроить качественный тренировочный процесс. От того, как мы поработаем на сборах зимой, от мотивации игроков и будет во многом зависеть результат команды в весенней части сезона", - передает слова тренера официальный сайт клуба.
Теги: Билялетдинов Р. СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:35
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Кубань»
Интересно, сына из Литвы снова в команду позовет?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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