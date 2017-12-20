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Форвард одесского "Черноморца" может продолжить карьеру в "Анжи"

Нападающий одесского "Черноморца" Алексей Хобленко может продолжить карьеру в России - на 23-летнего нападающего претендует "Анжи", передает Footboom.

Хобленко является воспитанником киевского "Динамо", также ранее он играл за "Полтаву" и "Говерлу".
Теги: Анжи
Сегодня, 11:33
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