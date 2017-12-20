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Олег Флегонтов: нет никакой обиды на "СКА-Хабаровск", скандала или битья посуды

Бывший генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов прокомментировал уход с занимаемой должности.

"Для меня это решение не стало новостью. Со "СКА-Хабаровск" мы расстались по взаимному согласию сторон. Я 23 месяца работаю в клубе, и в последнее время у меня появилось ощущение, что у нас несколько разные взгляды на развитие клуба.

Я наёмный работник, а решение принимает председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев. Так и в бизнесе – стратегию определяет хозяин, а не наёмный работник. Мы ещё осенью договорились, что вернёмся к этой теме в конце года, что и было сделано. Нет никакой обиды, скандала или битья посуды. Я наоборот хочу сказать огромное спасибо Аркадию Николаевичу за приглашение в клуб и доверие. Он всегда оказывал мне помощь и поддержку.

С другой стороны, я надеюсь, что тоже не подвёл клуб. Задачи ставились амбициозные, и мы почти со всеми справились. Когда я приходил в клуб, стояла задача в сезоне-2015/16 сохранить место в ФНЛ. Мы его сохранили. На следующий сезон Мкртычев поставил задачу попасть в стыковые матчи. Мы эту задачу перевыполнили и вышли в Премьер-Лигу. Я очень горжусь, что это произошло впервые за историю клуба при моём непосредственном участии", - передает слова Флегонтова "Чемпионат".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:38
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