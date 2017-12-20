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Египетский клуб зарезал быка на стадионе ради новых побед

Египетский клуб "Аль-Ахли" зарезал быка на стадионе ради того, чтобы снова начать побеждать, передает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

Футболисты не проигрывали во внутреннем первенстве с июня 2016 года, но 10 декабря все же проиграли "Миср Эль-Макасе" (2:3). После этого последовала ничья с "Тантой" (1:1).

Церемония прошла на стадионе команды, мясо было роздано беднякам.

После 11 туров каирский "Аль-Ахли" идет на третьем месте в чемпионате, отставая от лидирующего "Исмаили" на четыре очка, но имея две игры в запасе.

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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:53) #
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