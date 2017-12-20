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Хосеп Гвардиола: выиграть все четыре трофея? Это невозможно

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не верит, что его команда способна победить сразу в четырех турнирах - в премьер-лиге, Кубке лиги, Кубке Англии и Лиги чемпионов.

"Этого не будет, это нереально. Такие вещи вряд ли могут произойти.

16 побед в АПЛ? Конечно, то, что конкуренты теряют очки, помогает нам обновлять рекорд. Но я не буду говорить о количестве титулов", – приводит слова Гвардиолы ESPN FC.

Накануне "Сити" обыграл "Лестер" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка лиги.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 11:56
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