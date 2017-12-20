Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль

Экс-генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов после увольнения рассказал, что ему не стыдно за проведенную работу.

"За всё время, что я находился в клубе, трансферный бюджет равнялся нулю рублей. Мы брали в команду только свободных агентов. Не выплачивали ни трансферных, ни подъёмных. Поэтому результаты команды можно назвать просто чудом.

В Премьер-Лиге мы не заплатили ни за одного футболиста, искали только свободных агентов. Когда меня принимали, мне сказали, что административно-хозяйственная деятельность полностью на мне и нужно оптимизировать расходы. В процессе работы долги доходили до 70 миллионов рублей, но в итоге мне удалось всё свести в ноль.

Наверное, сейчас мы один из самых обеспеченных российских клубов из не относящихся к грандам. Мы никого размером бюджета не удивим, но являемся одними из самых стабильных. Мне за свою работу не стыдно", - передает слова Флегонтова "Чемпионат".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.