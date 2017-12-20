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Валерий Газзаев: важно, чтобы в сборной на ЧМ-2018 не переоценили собственные возможности

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о сборной России в преддверии чемпионата мира-2018.

"Хочу быть оптимистом. Последняя игра, с Испанией, настроила на позитивный лад – и стала для меня откровением. Что больше всего понравилось – не было боязни и комплексов. С Аргентиной-то выглядели растерянно и 90 минут отрабатывали оборонительные действия. Это тоже нужно (смеется). Зато против испанцев все получилось иначе. И болельщикам, и специалистам понравился активный, наступательный футбол в исполнении нашей сборной!

У команды отличные вратари (помимо Акинфеева есть Лунев, Селихов, Габулов), хорошие атака и средняя линия. Но вот оборона оставляет желать лучшего… Тут и кроется главная проблема. Конечно же, надо работать в данном направлении. Если мы на что-то рассчитываем, оборонительные позиции надо усилить. Мое мнение – команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича.

Очень хорошо, что ближайшие контрольные игры будут против сильных соперников, где есть возможность оценить индивидуальные качества наших футболистов по позициям, по амбициям и перспективе выступить на ЧМ-2018. Все наши сборники прекрасно все понимают, и я абсолютно уверен, что готовят себя к чемпионату мира уже сейчас.

Выйдем ли из группы? Ну если не выйдем – так и не надо тогда в чемпионате мира участвовать! (Смеется). Вокруг все твердят: мы спокойно обыграем Саудовскую Аравию и Египет, поборемся с Уругваем. Но на деле все будет гораздо сложнее. Важно, чтобы мы ни в коем случае не переоценили собственные возможности и не недооценили соперников", - передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 12:36
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№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:55) #
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Если учитывать результаты последних лет, немного странно слышать о нашей сборной, что они могут недооценить соперников. Объективно они должны быть по уши в сиках, т.к. им придется играть с соперниками, которые выше в рейтинге, а некоторые вообще не досягаемы.
Но почитав Смолова (типа герои раз обыграли Н.Зеландию) и посмотрев Кокорина (дитятко)..., да, действительно, наши могут тупо возомнить себя звездами вселенского масштаба.
Регистрация: 15.12.2017
№1 Написал: Санта (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мнение тренеров цска:
Гончар: Но, пошла!
Пес: Гав!
Пельмень: Гав-но!
...тем и живут


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
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