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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Газзаев: важно, чтобы в сборной на ЧМ-2018 не переоценили собственные возможности
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о сборной России в преддверии чемпионата мира-2018.
"Хочу быть оптимистом. Последняя игра, с Испанией, настроила на позитивный лад – и стала для меня откровением. Что больше всего понравилось – не было боязни и комплексов. С Аргентиной-то выглядели растерянно и 90 минут отрабатывали оборонительные действия. Это тоже нужно (смеется). Зато против испанцев все получилось иначе. И болельщикам, и специалистам понравился активный, наступательный футбол в исполнении нашей сборной!
У команды отличные вратари (помимо Акинфеева есть Лунев, Селихов, Габулов), хорошие атака и средняя линия. Но вот оборона оставляет желать лучшего… Тут и кроется главная проблема. Конечно же, надо работать в данном направлении. Если мы на что-то рассчитываем, оборонительные позиции надо усилить. Мое мнение – команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича.
Очень хорошо, что ближайшие контрольные игры будут против сильных соперников, где есть возможность оценить индивидуальные качества наших футболистов по позициям, по амбициям и перспективе выступить на ЧМ-2018. Все наши сборники прекрасно все понимают, и я абсолютно уверен, что готовят себя к чемпионату мира уже сейчас.
Выйдем ли из группы? Ну если не выйдем – так и не надо тогда в чемпионате мира участвовать! (Смеется). Вокруг все твердят: мы спокойно обыграем Саудовскую Аравию и Египет, поборемся с Уругваем. Но на деле все будет гораздо сложнее. Важно, чтобы мы ни в коем случае не переоценили собственные возможности и не недооценили соперников", - передает слова Газзаева "СЭ".
"Хочу быть оптимистом. Последняя игра, с Испанией, настроила на позитивный лад – и стала для меня откровением. Что больше всего понравилось – не было боязни и комплексов. С Аргентиной-то выглядели растерянно и 90 минут отрабатывали оборонительные действия. Это тоже нужно (смеется). Зато против испанцев все получилось иначе. И болельщикам, и специалистам понравился активный, наступательный футбол в исполнении нашей сборной!
У команды отличные вратари (помимо Акинфеева есть Лунев, Селихов, Габулов), хорошие атака и средняя линия. Но вот оборона оставляет желать лучшего… Тут и кроется главная проблема. Конечно же, надо работать в данном направлении. Если мы на что-то рассчитываем, оборонительные позиции надо усилить. Мое мнение – команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича.
Очень хорошо, что ближайшие контрольные игры будут против сильных соперников, где есть возможность оценить индивидуальные качества наших футболистов по позициям, по амбициям и перспективе выступить на ЧМ-2018. Все наши сборники прекрасно все понимают, и я абсолютно уверен, что готовят себя к чемпионату мира уже сейчас.
Выйдем ли из группы? Ну если не выйдем – так и не надо тогда в чемпионате мира участвовать! (Смеется). Вокруг все твердят: мы спокойно обыграем Саудовскую Аравию и Египет, поборемся с Уругваем. Но на деле все будет гораздо сложнее. Важно, чтобы мы ни в коем случае не переоценили собственные возможности и не недооценили соперников", - передает слова Газзаева "СЭ".
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