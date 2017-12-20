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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В "Барселоне" опровергли переговоры с Антуаном Гризманном
Представители "Барселоны" опровергли переговоры с футболистом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном. Об этом сообщала Marca со ссылкой на одного из руководителей команды.
"Барселона" не вела переговоры ни с одним футболистом, поэтому, очевидно, мы не нарушали никаких правил", - рассказал собеседник, слова которого передает "Газета.Ru".
"Барселона" не вела переговоры ни с одним футболистом, поэтому, очевидно, мы не нарушали никаких правил", - рассказал собеседник, слова которого передает "Газета.Ru".
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