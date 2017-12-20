Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В "Барселоне" опровергли переговоры с Антуаном Гризманном

Представители "Барселоны" опровергли переговоры с футболистом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном. Об этом сообщала Marca со ссылкой на одного из руководителей команды.

"Барселона" не вела переговоры ни с одним футболистом, поэтому, очевидно, мы не нарушали никаких правил", - рассказал собеседник, слова которого передает "Газета.Ru".
Теги: Барселона Атлетико Гризманн
Сегодня, 12:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.