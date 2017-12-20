"Оренбург" расстался с четырьмя игроками

ФК "Оренбург" покинули четыре футболиста, передает пресс-служба команды в твиттере.Вслед за вратарем Дмитрием Абакумовым команду покинули защитники Евгений Осипов, Тарас Царикаев, Инал Гетигежев и полузащитник Давид Дзахов.