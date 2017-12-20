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Агент: вероятность перехода Твумаси в "Спартак" существует

Ненад Крульяц, агент полузащитника "Астаны" Патрика Твумаси, подтвердил информацию о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

Ранее сообщалось, что 23-летний игрок рассматривается как возможная замена Квинси Промесу.

"Что касается перехода Твумаси в "Спартак", то могу сказать, что такая вероятность существует, но подробностей пока сказать не могу", - цитирует Крульяца "Спорт день за днем".
Теги: Спартак Твумаси Астана Трансферы
Сегодня, 13:15
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№6 Написал: Санта (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DMS
We need more niggers!

У вас на них денег нет, они от вас все уехали в Китай laughing Бакланов лови


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№5 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 13:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
We need more niggers!
Регистрация: 16.07.2016
№4 Написал: Санта (Сегодня, 13:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи от радости скончались smile Ну, не все, Анюков - спился, Кокаинум - сторчался... А вот все прочие - точно скончались. Им же факт не важен, что это - просто треп неизвестного агента. Они, как это водится у всех бандерлогов - хохлятских ли, чухонских ли... Свой стакан свежих Псак заглотили - и скачут с воплем "Улюлю-улюлю! Промес ушел из Спартака! Алала-алала, синит уже всех победил!"
Что-то я похожее в том году слышал, тоже на болотах завывали. Не помню, чем кончилось-то? joy


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Блиин. Начинает подбшивать эта новость ....
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что то слабо верится, что Спартак продаст Промеса, по крайней мере до конца чемпионата.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28) #
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Новый кумир.
Регистрация: 12.11.2007
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