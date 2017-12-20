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Валерий Карпин: Песьяков, Паршивлюк, Макеев мог бы сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, как принял предложение ростовского клуба.

– Следили за игрой "Ростова" в первой части сезона?

– Я пристально следил за всеми командами РФПЛ и разбирал их игры.

– Какие слабые и сильные стороны в игре команды подметили?

– Публично я этого делать не стану, как не делал этого, возглавляя "Спартак" или любой другой клуб. Это внутренняя кухня.

– Опыт аналитической работы на "Матч ТВ" поможет при подготовке к матчам?

– Думаю, что нет, так как пройдет уже немало времени с окончания первой части сезона, и все команды могут значительно измениться. С другой стороны, какие-то наработки в памяти остались. В целом это был полезный опыт.

– Кто из нынешних игроков "Ростова" мог бы сыграть на ЧМ-2018 за сборную России?

– Думаю, что очень многие имеют шансы. Песьяков, Абаев, Паршивлюк, Макеев, Могилевец, Юсупов, Зуев, Ионов, Бухаров. Возможно, я кого-то забыл. Все зависит от них самих, – передает слова Карпина "Советский спорт".
Теги: Карпин Ростов
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