Томаш Росицки завершил футбольную карьеру

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Томаш Росицки заявил, что завершает игровую карьеру. 37-летний чех сообщил об этом на пресс-конференции, передает The Sun."Я знал, что однажды этот день настанет. Мне стало все труднее готовиться к играм. Сам я бы хотел выступать и дальше, но тело с этим не согласно. За 19 лет я провел отличную футбольную карьеру. Люблю футбол, конечно, согласился бы пережить все это снова", - сказал Росицки.