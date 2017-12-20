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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: "Галатасарай" сделал предложение Славену Биличу
Руководство "Галатасарая" после отставки главного тренера Игора Тудора продолжает поиски нового наставника, передает Fanatik.
Внимание было обращено на хорватского специалиста Славена Билича, который ранее возглавлял "Вест Хэм". Сообщается, что стамбульцы уже провели несколько бесед с Биличем. Отмечается, что тренер который взял время, чтобы обдумать предложение.
Также в шорт-листе "Галатасарая" значатся Фатих Терим, Лоран Блан и Роналд Куман.
Внимание было обращено на хорватского специалиста Славена Билича, который ранее возглавлял "Вест Хэм". Сообщается, что стамбульцы уже провели несколько бесед с Биличем. Отмечается, что тренер который взял время, чтобы обдумать предложение.
Также в шорт-листе "Галатасарая" значатся Фатих Терим, Лоран Блан и Роналд Куман.
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