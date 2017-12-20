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СМИ: "Галатасарай" сделал предложение Славену Биличу

Руководство "Галатасарая" после отставки главного тренера Игора Тудора продолжает поиски нового наставника, передает Fanatik.

Внимание было обращено на хорватского специалиста Славена Билича, который ранее возглавлял "Вест Хэм". Сообщается, что стамбульцы уже провели несколько бесед с Биличем. Отмечается, что тренер который взял время, чтобы обдумать предложение.

Также в шорт-листе "Галатасарая" значатся Фатих Терим, Лоран Блан и Роналд Куман.
Теги: Галатасарай Билич
Сегодня, 13:58
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