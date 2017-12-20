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Валерий Карпин: был впечатлен, насколько глубоко президент "Ростова" погружен в футбол

Новый наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, как проходили переговоры с руководством клуба.

– Кто стал инициатором вашего приглашения в "Ростов"? Как это произошло?

– Руководство клуба. Мне позвонил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, предложил встретиться.

– Быстро согласились?

– Для кого-то час – это долго, а кому-то и пяти дней мало… Было несколько встреч, общались по шесть-семь часов. У президента клуба основательный и системный подход ко всему, что касается футбола и тренерской работы.

Обсуждалось все до мелочей: тренировочный процесс, тактика, оборудование, тренерский штаб, физподготовка, реабилитация… Честно, был впечатлен тем, насколько глубоко человек погружен в футбол.

– Руководители "Ростова" ставили вам условия, как должна играть команда?

– Нет, по тактике условия не ставились. Мы обсуждали возможности команды, ее способность достигать результата и шаги для достижения поставленных целей.

– Уже обсудили задачу клуба на текущий сезон, в котором "Ростов" занимает после 20 туров 10-е место?

– Задача – сохранить прописку в премьер-лиге с максимально возможным количеством очков. Нынешний сезон для "Ростова" – своего рода перезагрузка. Уже сейчас нам предстоит работа с прицелом не только на ближайшую перспективу, но и с оглядкой на следующий сезон, – передает слова Карпина "Советский спорт".
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 14:07
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№3 Написал: язва Москва (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Валера бывших Спартачей как под себя подбирал! laughing
Валера, Валераверим.. хорош писдеть..давай работать начинай! у тебя график просто адский..прям без раскачки на валераверим..


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да пошли все на...
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: vvn21 г.Калининград (Сегодня, 14:18) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
правильно, если не "погружен" то надо человеку помочь...погрузиться)))
Регистрация: 23.11.2010
№1 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 14:11) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
исскустно подлизал будущему боссу
Регистрация: 13.06.2010
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