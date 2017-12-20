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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Карпин: был впечатлен, насколько глубоко президент "Ростова" погружен в футбол
Новый наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, как проходили переговоры с руководством клуба.
– Кто стал инициатором вашего приглашения в "Ростов"? Как это произошло?
– Руководство клуба. Мне позвонил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, предложил встретиться.
– Быстро согласились?
– Для кого-то час – это долго, а кому-то и пяти дней мало… Было несколько встреч, общались по шесть-семь часов. У президента клуба основательный и системный подход ко всему, что касается футбола и тренерской работы.
Обсуждалось все до мелочей: тренировочный процесс, тактика, оборудование, тренерский штаб, физподготовка, реабилитация… Честно, был впечатлен тем, насколько глубоко человек погружен в футбол.
– Руководители "Ростова" ставили вам условия, как должна играть команда?
– Нет, по тактике условия не ставились. Мы обсуждали возможности команды, ее способность достигать результата и шаги для достижения поставленных целей.
– Уже обсудили задачу клуба на текущий сезон, в котором "Ростов" занимает после 20 туров 10-е место?
– Задача – сохранить прописку в премьер-лиге с максимально возможным количеством очков. Нынешний сезон для "Ростова" – своего рода перезагрузка. Уже сейчас нам предстоит работа с прицелом не только на ближайшую перспективу, но и с оглядкой на следующий сезон, – передает слова Карпина "Советский спорт".
– Кто стал инициатором вашего приглашения в "Ростов"? Как это произошло?
– Руководство клуба. Мне позвонил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, предложил встретиться.
– Быстро согласились?
– Для кого-то час – это долго, а кому-то и пяти дней мало… Было несколько встреч, общались по шесть-семь часов. У президента клуба основательный и системный подход ко всему, что касается футбола и тренерской работы.
Обсуждалось все до мелочей: тренировочный процесс, тактика, оборудование, тренерский штаб, физподготовка, реабилитация… Честно, был впечатлен тем, насколько глубоко человек погружен в футбол.
– Руководители "Ростова" ставили вам условия, как должна играть команда?
– Нет, по тактике условия не ставились. Мы обсуждали возможности команды, ее способность достигать результата и шаги для достижения поставленных целей.
– Уже обсудили задачу клуба на текущий сезон, в котором "Ростов" занимает после 20 туров 10-е место?
– Задача – сохранить прописку в премьер-лиге с максимально возможным количеством очков. Нынешний сезон для "Ростова" – своего рода перезагрузка. Уже сейчас нам предстоит работа с прицелом не только на ближайшую перспективу, но и с оглядкой на следующий сезон, – передает слова Карпина "Советский спорт".
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