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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: думаю, Билялетдинов будет прививать "Хабаровску" более атакующий футбол
Эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Рината Билялетдинова на пост главного тренера хабаровского СКА.
"Со спортивной точки зрения отставка Алексея Поддубского выглядит абсолютно логичной. СКА окопался в самом низу таблицы с 7-очковым отставанием от ближайшего конкурента. За 10 туров до финиша такое расстояние будет очень трудно преодолеть, а с прежним графиком набора очков – невозможно. Особенно плохо дела у хабаровчан шли на выезде, где удалось зацепить всего две ничьи.
При Поддубском команда стремилась играть от обороны, но надёжной заднюю линию нельзя было назвать даже с большой натяжкой. Как и большинство других представителей РФПЛ, СКА испытывал большие трудности с контролем мяча в позиционном нападении. Весь акцент делался на игру вторым номером с быстрым выходом из обороны в атаку. Но если при такой модели регулярно пропускать, очки набирать очень сложно. Да и забивать СКА удавалось от случая к случаю.
Впрочем, в данном случае Поддубский исходил из внутренних обстоятельств. По качеству состава СКА уступает большинству конкурентов по борьбе за выживание, порой команде просто не везло, а что есть систематическое невезение, как ни свидетельство недостатка исполнительского мастерства. Физически же СКА в основном выглядел неплохо. Рассуждать о том, мог ли Поддубский выжать из своего коллектива больше, мы не вправе, так как не знаем особенностей тренировочного процесса.
Что касается назначения Рината Билялетдинова, то это опытный специалист, который долго работал с дублем "Локомотива", а затем был приглашён на пост главного тренера "Рубина", с которым небезуспешно лавировал в кризисных обстоятельствах. У Билелетдинова есть своё видение игры, соответствующая уровню РФПЛ квалификация. Думаю, среди его первых шагов в новой должности будет попытка перестроить вектор игры СКА на более атакующий. Вместе с тем нужно попытаться сбалансировать линии так, чтобы оборона стала надёжнее.
Это очень непростая задача, особенно на коротком весеннем отрезке дистанции, с учётом турнирных обстоятельств. Любопытно, планируется ли сотрудничество с Билялетдиновым и по завершению сезона, если хабаровчанам не удастся сохранить прописку в премьер-лиге, к чему всё идёт. С точки зрения выстраивания стратегии и призрачности шансов на спасение, это было бы логично.
Если СКА всё же удастся совершить быстрый качественный скачок, сократить отставание, то, по состоянию на сегодняшний день, их основными конкурентами стали бы "Анжи" и "Тосно". Впрочем, в безопасности пока не могут себя чувствовать также "Динамо" и "Амкар". В случае с пермяками пока вовсе непонятно продолжит ли команда участие в турнире и в каком статусе. Не придётся ли распродавать состав, оставшись с дублёрами, подобно "Томи" в прошлом сезоне.
Детальные прогнозы в борьбе за выживание можно будет делать позже, когда наступит ясность относительно "Амкара", закроется трансферное окно, а команды уже будут играть спарринги на зимних сборах", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"Со спортивной точки зрения отставка Алексея Поддубского выглядит абсолютно логичной. СКА окопался в самом низу таблицы с 7-очковым отставанием от ближайшего конкурента. За 10 туров до финиша такое расстояние будет очень трудно преодолеть, а с прежним графиком набора очков – невозможно. Особенно плохо дела у хабаровчан шли на выезде, где удалось зацепить всего две ничьи.
При Поддубском команда стремилась играть от обороны, но надёжной заднюю линию нельзя было назвать даже с большой натяжкой. Как и большинство других представителей РФПЛ, СКА испытывал большие трудности с контролем мяча в позиционном нападении. Весь акцент делался на игру вторым номером с быстрым выходом из обороны в атаку. Но если при такой модели регулярно пропускать, очки набирать очень сложно. Да и забивать СКА удавалось от случая к случаю.
Впрочем, в данном случае Поддубский исходил из внутренних обстоятельств. По качеству состава СКА уступает большинству конкурентов по борьбе за выживание, порой команде просто не везло, а что есть систематическое невезение, как ни свидетельство недостатка исполнительского мастерства. Физически же СКА в основном выглядел неплохо. Рассуждать о том, мог ли Поддубский выжать из своего коллектива больше, мы не вправе, так как не знаем особенностей тренировочного процесса.
Что касается назначения Рината Билялетдинова, то это опытный специалист, который долго работал с дублем "Локомотива", а затем был приглашён на пост главного тренера "Рубина", с которым небезуспешно лавировал в кризисных обстоятельствах. У Билелетдинова есть своё видение игры, соответствующая уровню РФПЛ квалификация. Думаю, среди его первых шагов в новой должности будет попытка перестроить вектор игры СКА на более атакующий. Вместе с тем нужно попытаться сбалансировать линии так, чтобы оборона стала надёжнее.
Это очень непростая задача, особенно на коротком весеннем отрезке дистанции, с учётом турнирных обстоятельств. Любопытно, планируется ли сотрудничество с Билялетдиновым и по завершению сезона, если хабаровчанам не удастся сохранить прописку в премьер-лиге, к чему всё идёт. С точки зрения выстраивания стратегии и призрачности шансов на спасение, это было бы логично.
Если СКА всё же удастся совершить быстрый качественный скачок, сократить отставание, то, по состоянию на сегодняшний день, их основными конкурентами стали бы "Анжи" и "Тосно". Впрочем, в безопасности пока не могут себя чувствовать также "Динамо" и "Амкар". В случае с пермяками пока вовсе непонятно продолжит ли команда участие в турнире и в каком статусе. Не придётся ли распродавать состав, оставшись с дублёрами, подобно "Томи" в прошлом сезоне.
Детальные прогнозы в борьбе за выживание можно будет делать позже, когда наступит ясность относительно "Амкара", закроется трансферное окно, а команды уже будут играть спарринги на зимних сборах", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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