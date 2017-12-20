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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу главных преследователей "Локомотива" в премьер-лиге.
"У "Спартака" был спад на старте сезона. Но тренеру удалось вывести команду из этого состояния. Видимо, все-таки закончили отмечать чемпионство (смеется) и стали думать о чемпионате. Сейчас красно-белые играют в качественный футбол и также являются претендентами на титул.
"Зенит", наоборот, здорово начал и в какой-то момент создал колоссальный отрыв. Но в последних играх национального первенства показывает далеко не те результаты, на которые мог бы рассчитывать. Растеряли громадное преимущество. Тем не менее петербуржцы, как и "Спартак", все еще сохраняют шансы на победу в РФПЛ. При этом "Зенит" успешно выступает на международной арене, где его не стесняет лимит и можно использовать максимум возможностей иностранцев.
ЦСКА непривычно видеть на пятом месте... Но все равно хочу сказать про команду теплые слова – мне нравится, что в составе задействовано много молодых футболистов. Всем – руководству, тренерам, болельщикам – надо набраться терпения и дать молодежи возможность раскрыть свой потенциал.
"Краснодар", на мой взгляд, неплохо сыграл заключительные матчи чемпионата и тоже входит в когорту команд, которые разыграют медали. "Быки" давно должны были проявить себя – а то застряли на вечном четвертом месте. Ведь для того, чтобы забраться выше, у них есть все возможности", - передает слова Газзаева "СЭ".
"У "Спартака" был спад на старте сезона. Но тренеру удалось вывести команду из этого состояния. Видимо, все-таки закончили отмечать чемпионство (смеется) и стали думать о чемпионате. Сейчас красно-белые играют в качественный футбол и также являются претендентами на титул.
"Зенит", наоборот, здорово начал и в какой-то момент создал колоссальный отрыв. Но в последних играх национального первенства показывает далеко не те результаты, на которые мог бы рассчитывать. Растеряли громадное преимущество. Тем не менее петербуржцы, как и "Спартак", все еще сохраняют шансы на победу в РФПЛ. При этом "Зенит" успешно выступает на международной арене, где его не стесняет лимит и можно использовать максимум возможностей иностранцев.
ЦСКА непривычно видеть на пятом месте... Но все равно хочу сказать про команду теплые слова – мне нравится, что в составе задействовано много молодых футболистов. Всем – руководству, тренерам, болельщикам – надо набраться терпения и дать молодежи возможность раскрыть свой потенциал.
"Краснодар", на мой взгляд, неплохо сыграл заключительные матчи чемпионата и тоже входит в когорту команд, которые разыграют медали. "Быки" давно должны были проявить себя – а то застряли на вечном четвертом месте. Ведь для того, чтобы забраться выше, у них есть все возможности", - передает слова Газзаева "СЭ".
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