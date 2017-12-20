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Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу главных преследователей "Локомотива" в премьер-лиге.

"У "Спартака" был спад на старте сезона. Но тренеру удалось вывести команду из этого состояния. Видимо, все-таки закончили отмечать чемпионство (смеется) и стали думать о чемпионате. Сейчас красно-белые играют в качественный футбол и также являются претендентами на титул.

"Зенит", наоборот, здорово начал и в какой-то момент создал колоссальный отрыв. Но в последних играх национального первенства показывает далеко не те результаты, на которые мог бы рассчитывать. Растеряли громадное преимущество. Тем не менее петербуржцы, как и "Спартак", все еще сохраняют шансы на победу в РФПЛ. При этом "Зенит" успешно выступает на международной арене, где его не стесняет лимит и можно использовать максимум возможностей иностранцев.

ЦСКА непривычно видеть на пятом месте... Но все равно хочу сказать про команду теплые слова – мне нравится, что в составе задействовано много молодых футболистов. Всем – руководству, тренерам, болельщикам – надо набраться терпения и дать молодежи возможность раскрыть свой потенциал.

"Краснодар", на мой взгляд, неплохо сыграл заключительные матчи чемпионата и тоже входит в когорту команд, которые разыграют медали. "Быки" давно должны были проявить себя – а то застряли на вечном четвертом месте. Ведь для того, чтобы забраться выше, у них есть все возможности", - передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Спартак Зенит ЦСКА
Сегодня, 14:46
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№1 Написал: bugimen (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пёс с умничал
Регистрация: 28.01.2010
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