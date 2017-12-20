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Дмитрий Кириченко: вряд ли я заслужил того, чтобы об меня вытирали ноги

Бывший и.о. главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко опроверг заявление президента клуба о том, что специалист не вышел на связь, когда ему было предложено возглавить команду на постоянной основе.

"Неожиданно для себя узнал, что два раза отказался от поста главного тренера. После последнего матча первой части сезона с "Уфой" руководство пригласило меня на встречу, на ней обсуждалось мое видение жизни команды, перспективы, усиление позиций, тренерский штаб.

Руководители дали понять, что никакое решение еще не принято, у них есть несколько кандидатов, попросили быть на связи и составить программу сборов. Я ее составил и отправил административному штабу, которому она была нужна для приблизительного планирования спаррингов, работы в тренажерном зале и так далее. Все, кто хотел связаться со мной в эти дни, сделали это без проблем.

С уважением отношусь к выбору руководства и Валерию Карпину, которому желаю удачи и побед, уверен, команда способна на большее, в "Ростове" собрался хороший коллектив. Также считаю, что за годы, проведенные в команде, вряд ли заслужил того, чтобы об меня вытирали ноги.

В сложившейся ситуации продолжение работы в клубе будет прежде всего неуважением к себе. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всегда ощущал их поддержку, горжусь, что был с "Ростовом" эти три года и считаю их лучшими в футбольной жизни города" – цитирует Кириченко ТАСС.
Теги: Кириченко Ростов
Сегодня, 14:59
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7
(0)
№7 Написал: язва Москва (Сегодня, 15:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
неинтересно


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да пошли все на...
Регистрация: 25.09.2016
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
на детектор вместе с руководством)
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
Кириченко не врет

Думаю, что Кириченко тоже не все сказал, но в его версии хоть нету откровенного бреда -про не выходы на связь.
Регистрация: 17.05.2017
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:14) #
  • +2
  •  (2)

Достойно, молодец !
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Кириченко, в отличии от администрации Ростова, веры куда как больше.
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:07) #
  • +2
  •  (2)
online

Кириченко не врет
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 15:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
2 пива этому парню
Регистрация: 17.10.2012
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