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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Кириченко: вряд ли я заслужил того, чтобы об меня вытирали ноги
Бывший и.о. главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко опроверг заявление президента клуба о том, что специалист не вышел на связь, когда ему было предложено возглавить команду на постоянной основе.
"Неожиданно для себя узнал, что два раза отказался от поста главного тренера. После последнего матча первой части сезона с "Уфой" руководство пригласило меня на встречу, на ней обсуждалось мое видение жизни команды, перспективы, усиление позиций, тренерский штаб.
Руководители дали понять, что никакое решение еще не принято, у них есть несколько кандидатов, попросили быть на связи и составить программу сборов. Я ее составил и отправил административному штабу, которому она была нужна для приблизительного планирования спаррингов, работы в тренажерном зале и так далее. Все, кто хотел связаться со мной в эти дни, сделали это без проблем.
С уважением отношусь к выбору руководства и Валерию Карпину, которому желаю удачи и побед, уверен, команда способна на большее, в "Ростове" собрался хороший коллектив. Также считаю, что за годы, проведенные в команде, вряд ли заслужил того, чтобы об меня вытирали ноги.
В сложившейся ситуации продолжение работы в клубе будет прежде всего неуважением к себе. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всегда ощущал их поддержку, горжусь, что был с "Ростовом" эти три года и считаю их лучшими в футбольной жизни города" – цитирует Кириченко ТАСС.
"Неожиданно для себя узнал, что два раза отказался от поста главного тренера. После последнего матча первой части сезона с "Уфой" руководство пригласило меня на встречу, на ней обсуждалось мое видение жизни команды, перспективы, усиление позиций, тренерский штаб.
Руководители дали понять, что никакое решение еще не принято, у них есть несколько кандидатов, попросили быть на связи и составить программу сборов. Я ее составил и отправил административному штабу, которому она была нужна для приблизительного планирования спаррингов, работы в тренажерном зале и так далее. Все, кто хотел связаться со мной в эти дни, сделали это без проблем.
С уважением отношусь к выбору руководства и Валерию Карпину, которому желаю удачи и побед, уверен, команда способна на большее, в "Ростове" собрался хороший коллектив. Также считаю, что за годы, проведенные в команде, вряд ли заслужил того, чтобы об меня вытирали ноги.
В сложившейся ситуации продолжение работы в клубе будет прежде всего неуважением к себе. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всегда ощущал их поддержку, горжусь, что был с "Ростовом" эти три года и считаю их лучшими в футбольной жизни города" – цитирует Кириченко ТАСС.
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