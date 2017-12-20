Квинси Промес: очень горжусь, что получил награду лучшему игроку России

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал признание лучшим футболистом года в России."Очень горжусь, что получил награду как лучший игрок года в России. Спасибо всем, кто голосовал за меня, и за прекрасную поддержку на протяжении всего года. Я благодарен!" – написал голландец в Инстаграме.