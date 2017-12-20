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Квинси Промес: очень горжусь, что получил награду лучшему игроку России

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал признание лучшим футболистом года в России.

"Очень горжусь, что получил награду как лучший игрок года в России. Спасибо всем, кто голосовал за меня, и за прекрасную поддержку на протяжении всего года. Я благодарен!" – написал голландец в Инстаграме.

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 15:46
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18
(4)
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:19) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
лучший футболист России - негр confused дожили мля


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:14) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
продолжай и дальше так же Антоха! и надеюсь ты подольше останешься в Спартаке!
Регистрация: 23.03.2009
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: yuri
Хотя и пишет смешно

сам себе льстит..
Антоха, оставайся хотя бы до лета! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу, Антоха лучший !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:47) #
  • -6
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online

Цитата: DMS
С досадой вынужден признать справедливость данного выбора.

Кругом одни негры, не, расстраивайся- они проиграли войну. И теперь у них папуасы форевер. . Мы же смотрим на это снисходительно, как на слабость.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: язва Москва (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
для России просто топчик! для европы? х.з...таких много..
нам бы удержать бы его smirk


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да пошли все на...
Регистрация: 25.09.2016
№12 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 16:23) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну здесь не поспоришь. С досадой вынужден признать справедливость данного выбора.
Регистрация: 16.07.2016
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:14) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санта
сэр гей... Имя такое. А погоняло - витек Питерский витек - это примерно то же самое, что и "три каких-то червяка на трибунах", как говорил про них их любимый дзюбо

витек под кюльтурного не смог бы косить даже если бы захотел,кот интеллигент в пятом поколение))
Регистрация: 3.08.2016
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:11) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: Frankenstein
не льсти себе,сэр кот)

Да , ладно . Кот отлично знает свои недостатки. Хотя и пишет смешно)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Санта (Сегодня, 16:11) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
сэр кот)

сэр гей... Имя такое. А погоняло - витек smile Питерский витек - это примерно то же самое, что и "три каких-то червяка на трибунах", как говорил про них их любимый дзюбо
Цитата: yuri
зачем обрезать

Таки ви еще и еврэй? С обрезанием вас. Под корень


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:08) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Товарищ мясной, зачем обрезать поэта?

не льсти себе,сэр кот)
Регистрация: 3.08.2016
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:04) #
  • -11
  •  (13)
online

Цитата: Frankenstein
подачки получает зенит от бабушек,а Антоха лучший игрок в РФПЛ,привет Кококорину и Передасту

Товарищ мясной, зачем обрезать поэта? -Папуас


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: safonas (Сегодня, 16:04) #
  • +10
  •  (10)

вполне заслуженно, поздравляю!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Санта (Сегодня, 15:57) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
получил подачку от мясных

НАГРАДУ ЛУЧШЕМУ ИГРОКУ РОССИИ

И вновь - характерный признак бандерлогов - что хохлятских, что чухонских. Они, когда не думают - рефлекторно говорят правду. В остальное время - брешут, как бездомные шавки, или бакланят ерунду. Смотрим, что он сказал: Спартаковцы вручили награду лучшему футболисту страны. Бомжи в этом не участвовали - это не их страна, их не спрашивали, они АНТИроссийская команда. Бандерлоги, братья майдаунов, чухонские недоехалы до дУркаины.
И ведь он прав! smile


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:57) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
подачку от мясных, гы.

подачки получает зенит от бабушек,а Антоха лучший игрок в РФПЛ,привет Кококорину и Передасту
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: Батька (Сегодня, 15:53) #
  • +12
  •  (12)

23 гола + 13 голевых передач за весь 2017 год во всех турнирах flushed если учесть что он не чистый форвард ... то это конечно круто !!
Чемпион, СупперКубок .... тут все по делу !! 2017 году он лучший у нас в стране !!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:51) #
  • -14
  •  (18)
online

Папуас получил подачку от мясных, гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Санта (Сегодня, 15:48) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заслужил...


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
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