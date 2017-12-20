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"Крылья Советов" на сборах сыграют со "Слованом" и "Нефтчи"

"Крылья Советов" запланировали шесть контрольных матчей на первом зарубежном сборе в Турции, передает пресс-служба команды.

Пока известны четыре соперника самарской команды: 20 января "Крылья" встретятся со "Слованом" из Словакии, 27 января проведут спарринг с "Нефтчи" из Азербайджана, 30 января сыграют со "Судувой" из Литвы, а 31 января – с "Дунав Русе" из Болгарии.

Еще две игры запланированы на 24 января. Соперники определятся позднее.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:56
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