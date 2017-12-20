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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Руслан Нигматуллин: Карпин относится к тренерам, работа которых дешево не оценивается - значит, у "Ростова" серьезные задачи (8)
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Роман Шишкин: Смолов уедет (1)
Роман Шишкин: Смолов уедет (1)
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Эдену Азару
Нападающий "Челси" Эден Азар попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.
"Красные дьяволы готовы выложить за хавбека около 120 миллионов евро. Бельгиец не соглашается продлить контракт с лондонским клубом, который предлагает ему 400 тысяч евро в неделю и намерен уйти в другую команду.
В нынешнем сезоне бельгиец провел 22 матча за "Челси", в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.
"Красные дьяволы готовы выложить за хавбека около 120 миллионов евро. Бельгиец не соглашается продлить контракт с лондонским клубом, который предлагает ему 400 тысяч евро в неделю и намерен уйти в другую команду.
В нынешнем сезоне бельгиец провел 22 матча за "Челси", в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.
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