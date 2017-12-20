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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Эдену Азару

Нападающий "Челси" Эден Азар попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

"Красные дьяволы готовы выложить за хавбека около 120 миллионов евро. Бельгиец не соглашается продлить контракт с лондонским клубом, который предлагает ему 400 тысяч евро в неделю и намерен уйти в другую команду.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 22 матча за "Челси", в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну если в след за Матичем Челси и Азара продаст в МЮ я окончательно усомнюсь во вменяемости руководства Челси!!!
Регистрация: 6.05.2009
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