"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Эдену Азару

Нападающий "Челси" Эден Азар попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun."Красные дьяволы готовы выложить за хавбека около 120 миллионов евро. Бельгиец не соглашается продлить контракт с лондонским клубом, который предлагает ему 400 тысяч евро в неделю и намерен уйти в другую команду.В нынешнем сезоне бельгиец провел 22 матча за "Челси", в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.