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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
14:46
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
11:59
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Диего Симеоне хочет сохранить в "Атлетико" вратаря Яна Облака
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне обратился к руководству клуба с просьбой сохранить в команде вратаря Яна Облака в следующем сезоне, сообщает As.
Ранее сообщалось об интересе к словаку со стороны "ПСЖ".
Контракт вратаря действует до 2021 года. В его соглашении есть статья об отпускных в размере 100 миллионов евро. Вскоре она может быть увеличена.
Ранее сообщалось об интересе к словаку со стороны "ПСЖ".
Контракт вратаря действует до 2021 года. В его соглашении есть статья об отпускных в размере 100 миллионов евро. Вскоре она может быть увеличена.
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