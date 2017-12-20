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Диего Симеоне хочет сохранить в "Атлетико" вратаря Яна Облака

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне обратился к руководству клуба с просьбой сохранить в команде вратаря Яна Облака в следующем сезоне, сообщает As.

Ранее сообщалось об интересе к словаку со стороны "ПСЖ".

Контракт вратаря действует до 2021 года. В его соглашении есть статья об отпускных в размере 100 миллионов евро. Вскоре она может быть увеличена.
Сегодня, 19:49
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