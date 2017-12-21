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Илья Геркус: бывшие коллеги по "Зениту" сказали, что впечатлены моей работой в "Локо"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об октябрьском матче премьер-лиги с "Зенитом" (3:0).

– Для вас, как выходца из Петербурга, было крайне важно...

– ...дать бой в Петербурге? Мне хотелось, чтобы результат моей работы не выглядел смешно. А он выглядел в результате совсем не смешно. Мои бывшие коллеги по "Зениту" сказали, что они впечатлены.

– Перед тем матчем вы немного троллили "Зенит". Зачем?

– Точно не из желания запугать. Скорее привлечь больше болельщицкого внимания, но – позитивного. Мы часто к матчам относимся агрессивно, преобладает негативный оттенок – битва, поединок. И привнести туда больше веселья, азарта – допустимо.

Хочется исключить то, что иногда слышим на матчах московских клубов, – убивать таких, сяких, это перебор, – передает слова Геркуса "СЭ".
Теги: Геркус Локомотив Зенит
Сегодня, 06:45
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№2 Написал: Санта (Сегодня, 08:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтоб не начал на Зенит работать в Локо


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 07:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Пока что из работы Геркуса хочется отметить работу с болельщиками. В этом направлении реально работа видна, особенно на фоне Смородиной.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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