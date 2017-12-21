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"Ростов": мы всегда ценили и уважали Кириченко как тренера и человека

"Ростов" выступил с заявление по поводу ситуации с уходом из тренерского штаба Дмитрия Кириченко.

"В ФК "Ростов" всегда ценили и уважали Дмитрия Кириченко как специалиста, тренера и человека. Мы всегда давали ему поддержку и возможность для самореализации.

Мы с теплом относимся к Дмитрию Сергеевичу и надеемся, что его ждет прекрасное будущее. Это перспективный тренер, которому мы желаем успехов в дальнейшей работе", - говорится в сообщении "Ростова".

Кириченко также поблагодарил донской клуб и болельщиков за поддержку.

"Я благодарю руководство клуба за все, что оно делает для ФК "Ростов", и желаю удачи новому тренерскому штабу. Благодарен болельщикам за поддержку и доверие. Вы навсегда останетесь в моем сердце", - заявил тренер.
Теги: Ростов Кириченко
Сегодня, 06:50
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