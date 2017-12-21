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Ари: у меня будет возможность играть за сборную России на ЧМ-2018

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал, что скоро станет гражданином России.

"Я прошел все проверки. Теперь жду получения российского паспорта. Мне должны прислать его в течение 2-3 месяцев. Так что смогу играть за сборную России на чемпионате мира", - приводит слова Ари Gazeta Esportiva.
Теги: Ари Сборная России
Сегодня, 07:00
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№6 Написал: mustang (Сегодня, 08:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
даже близко не подходи


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 08:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
Вместо Коко надо)

Лучше пусть из ФНЛ играют но свои а не всякие папуасы!!!
А тебе видно пох... кто в сборной будет, лишь бы проводница.
Во, что Россия превращается!
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 08:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что? На безрыбье и рак - рыба, а на бесптичьи - и жопа соловей?
Если и брать со стороны, так самых супер-пупер.
Регистрация: 8.09.2012
№3 Написал: Санта (Сегодня, 08:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самедов 90 минут уже не тянет. Миранчук - в центре. Зобнин - левый фланг. Так что вариантов нет, хоть Ари и явная посредственность, направо ставить тупо больше некого


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 07:46) #
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Болеет за:
«Сибирь»
а оно надо?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 07:02) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Вместо Коко надо)


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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