Ари: у меня будет возможность играть за сборную России на ЧМ-2018

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал, что скоро станет гражданином России."Я прошел все проверки. Теперь жду получения российского паспорта. Мне должны прислать его в течение 2-3 месяцев. Так что смогу играть за сборную России на чемпионате мира", - приводит слова Ари Gazeta Esportiva.