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"Челси" сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Кубка английской лиги

Лондонские "Челси" и "Арсенал" сыграют в полуфинале Кубка английской лиги, сообщается на официальном сайте организации.

Об этом стало известно после жеребьевки. Вторую пару полуфиналистов составят "Манчестер Сити" и "Бристоль Сити", выбивший из турнира "Манчестер Юнайтед".
Сегодня, 07:45
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