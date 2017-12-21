Глава медицинского департамента ФИФА был уволен после начала расследования допинга в России

Глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак был уволен со своего в ноябре прошлого года.Как передает The Guardian, профессора освободили от должности после его знакомства с первой частью доклада Ричарда Макларена и инициирования расследования дела о возможной причастности 11 российских футболистов к допинговому скандалу.Сообщается, что Дворжак сделал письменный запрос в РФС, после чего был уволен. Специалист проработал в ФИФА 22 года. Он отказался отвечать на вопросы по поводу своего расследования, однако сказал, что недоволен решением ФИФА.