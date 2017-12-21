Жозе Моуринью - о вылете "МЮ" из Кубка лиги: для "Бристоля" это была игра их жизни

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Бристоль Сити" (1:2) и вылет из Кубка английской лиги.
"Сегодня соперникам немного повезло, но они достойно сражались и могут быть довольны. Все ожидали нашего гола, но мы дважды попали в штангу.
Однако противники блестяще боролись, они сражались так, как будто это была игра их жизни, которая, вероятно, именно такой и являлась. Прекрасный день для футбола. Победила команда из низшего дивизиона, и это большой день для них.
Нам не хватало физических и моральных качеств, какими обладали соперники. Это был ещё один день в офисе для моих игроков, день, когда некоторые из них даже не хотели приезжать на работу", - приводит слова португальского специалиста "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.
"Сегодня соперникам немного повезло, но они достойно сражались и могут быть довольны. Все ожидали нашего гола, но мы дважды попали в штангу.
Однако противники блестяще боролись, они сражались так, как будто это была игра их жизни, которая, вероятно, именно такой и являлась. Прекрасный день для футбола. Победила команда из низшего дивизиона, и это большой день для них.
Нам не хватало физических и моральных качеств, какими обладали соперники. Это был ещё один день в офисе для моих игроков, день, когда некоторые из них даже не хотели приезжать на работу", - приводит слова португальского специалиста "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.
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