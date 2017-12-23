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Роналду и Бензема - в нападении "Реала" на игру с "Барсой"

"Реал" опубликовал стартовый состав на игру 17-го тура первенства Испании с "Барселоной".

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Бензема, Роналду.

Теги: Реал
Сегодня, 14:08
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