Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: "Фенербахче" проявляет интерес к Виталию Денисову

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов является приоритетной целью для "Фенербахче", информирует Milliyet.

Сообщается, что турецкий клуб намерен усилить позицию левого защитника, за Денисова стамбульцы готовы предложить 3 миллиона евро.

Напомним, контракт футболиста с "Локомотивом" истекает летом 2018 года.
Теги: Денисов В. Локомотив Фенербахче Трансферы
Сегодня, 14:21
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.