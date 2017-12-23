СМИ: "Фенербахче" проявляет интерес к Виталию Денисову

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов является приоритетной целью для "Фенербахче", информирует Milliyet.Сообщается, что турецкий клуб намерен усилить позицию левого защитника, за Денисова стамбульцы готовы предложить 3 миллиона евро.Напомним, контракт футболиста с "Локомотивом" истекает летом 2018 года.