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"Эвертон" и "Челси" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Челси".

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Кин, Джагелка, Шнейдерлен, Леннон, Гейе, Дэвис, Сигурдссон, Калверт-Льюин.

"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Азар, Виллиан, Педро.
Теги: Эвертон Челси
Сегодня, 14:44
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