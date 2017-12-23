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Александр Бородюк: у меня действующий контракт, но решение для себя я уже принял

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал информацию, что скоро покинет занимаемую должность.

"Нас приглашал предыдущий генсек Федерации футбола Казахстана Каныш Аубакиров. Сейчас он подал в отставку по семейным обстоятельствам. Я отношусь к нему с огромным уважением и мне непонятно, как одно издание в Казахстане позволяет себе писать оскорбительные статьи в его адрес.

Аубакиров – порядочный, культурный, образованный человек. А ещё коммуникабельный. Я видел на церемонии жеребьёвки в Кремле, как он общался с представителями ФИФА и УЕФА. Кроме того, Аубакиров прошёл тяжелейший жизненный путь. Сталкивался с горем. А какой-то самовлюбленный мачо-журналист переходит человеческую грань дозволенного.

Как сказал один выдающийся тренер: нет предела человеческой мерзости. Дело в том, что я без журналистов спокойно проживу. А они без меня, видимо, нет. Потеряют смысл жизни. О ком им тогда писать?

Причину моего ухода из "Кайрата" знают всего два человека: я и президент клуба Кайрат Боранбаев. У нас с ним отличные человеческие отношения. Остальное – домыслы и спекуляции.

Саян Хамитжанов сказал, что не получилось в "Кайрате"? Каждый имеет право на точку зрения. А я думаю – получилось. За три месяца моей работы мы выиграли Суперкубок Казахстана у "Астаны". Я очень признателен футболистам, болельщикам и президенту клуба.

Вы прекрасно понимаете, я человек взрослый. Меня приглашал бывший генсек Аубакиров. У меня действующий контракт, но решение для себя я уже принял. Об остальном мы поговорим с новым генсеком. Во время работы в федерации у меня сложились нормальные профессиональные отношения", - передает слова Бородюка "Чемпионат".
Теги: Бородюк
Сегодня, 15:53
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