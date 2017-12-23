Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:57
Неймар: не буду смотреть класико (4)
Неймар: не буду смотреть класико (4)
05:15
Андрей Червиченко: игроки "Спартака" смогли собраться и доказать, что не случайно команда стала чемпионом (23)
Андрей Червиченко: игроки "Спартака" смогли собраться и доказать, что не случайно команда стала чемпионом (23)
03:05
Юрген Клопп: должны были вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустили первый гол
Юрген Клопп: должны были вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустили первый гол
02:43
Валерий Масалитин: если ЦСКА хочет бороться за попадание в Лигу чемпионов - нужно усиление (17)
Валерий Масалитин: если ЦСКА хочет бороться за попадание в Лигу чемпионов - нужно усиление (17)
02:17
Александр Егоров: если хотим вводить видеоповторы, количество арбитров должно быть увеличено в два раза (2)
Александр Егоров: если хотим вводить видеоповторы, количество арбитров должно быть увеличено в два раза (2)
01:37
"Атлетико" проиграл "Эспаньолу" (1)
"Атлетико" проиграл "Эспаньолу" (1)
Александр Бородюк: у меня действующий контракт, но решение для себя я уже принял
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал информацию, что скоро покинет занимаемую должность.
"Нас приглашал предыдущий генсек Федерации футбола Казахстана Каныш Аубакиров. Сейчас он подал в отставку по семейным обстоятельствам. Я отношусь к нему с огромным уважением и мне непонятно, как одно издание в Казахстане позволяет себе писать оскорбительные статьи в его адрес.
Аубакиров – порядочный, культурный, образованный человек. А ещё коммуникабельный. Я видел на церемонии жеребьёвки в Кремле, как он общался с представителями ФИФА и УЕФА. Кроме того, Аубакиров прошёл тяжелейший жизненный путь. Сталкивался с горем. А какой-то самовлюбленный мачо-журналист переходит человеческую грань дозволенного.
Как сказал один выдающийся тренер: нет предела человеческой мерзости. Дело в том, что я без журналистов спокойно проживу. А они без меня, видимо, нет. Потеряют смысл жизни. О ком им тогда писать?
Причину моего ухода из "Кайрата" знают всего два человека: я и президент клуба Кайрат Боранбаев. У нас с ним отличные человеческие отношения. Остальное – домыслы и спекуляции.
Саян Хамитжанов сказал, что не получилось в "Кайрате"? Каждый имеет право на точку зрения. А я думаю – получилось. За три месяца моей работы мы выиграли Суперкубок Казахстана у "Астаны". Я очень признателен футболистам, болельщикам и президенту клуба.
Вы прекрасно понимаете, я человек взрослый. Меня приглашал бывший генсек Аубакиров. У меня действующий контракт, но решение для себя я уже принял. Об остальном мы поговорим с новым генсеком. Во время работы в федерации у меня сложились нормальные профессиональные отношения", - передает слова Бородюка "Чемпионат".
"Нас приглашал предыдущий генсек Федерации футбола Казахстана Каныш Аубакиров. Сейчас он подал в отставку по семейным обстоятельствам. Я отношусь к нему с огромным уважением и мне непонятно, как одно издание в Казахстане позволяет себе писать оскорбительные статьи в его адрес.
Аубакиров – порядочный, культурный, образованный человек. А ещё коммуникабельный. Я видел на церемонии жеребьёвки в Кремле, как он общался с представителями ФИФА и УЕФА. Кроме того, Аубакиров прошёл тяжелейший жизненный путь. Сталкивался с горем. А какой-то самовлюбленный мачо-журналист переходит человеческую грань дозволенного.
Как сказал один выдающийся тренер: нет предела человеческой мерзости. Дело в том, что я без журналистов спокойно проживу. А они без меня, видимо, нет. Потеряют смысл жизни. О ком им тогда писать?
Причину моего ухода из "Кайрата" знают всего два человека: я и президент клуба Кайрат Боранбаев. У нас с ним отличные человеческие отношения. Остальное – домыслы и спекуляции.
Саян Хамитжанов сказал, что не получилось в "Кайрате"? Каждый имеет право на точку зрения. А я думаю – получилось. За три месяца моей работы мы выиграли Суперкубок Казахстана у "Астаны". Я очень признателен футболистам, болельщикам и президенту клуба.
Вы прекрасно понимаете, я человек взрослый. Меня приглашал бывший генсек Аубакиров. У меня действующий контракт, но решение для себя я уже принял. Об остальном мы поговорим с новым генсеком. Во время работы в федерации у меня сложились нормальные профессиональные отношения", - передает слова Бородюка "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.