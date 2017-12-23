Неймар: не буду смотреть класико

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар заявил, что не будет смотреть матч чемпионата Испании "Реал" - "Барселона"."Я не буду смотреть класико. Теперь меня интересует только "ПСЖ", - передает слова Неймара Marca.