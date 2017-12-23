Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Неймар: не буду смотреть класико

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар заявил, что не будет смотреть матч чемпионата Испании "Реал" - "Барселона".

"Я не буду смотреть класико. Теперь меня интересует только "ПСЖ", - передает слова Неймара Marca.
Теги: Неймар
Сегодня, 15:57
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: miktar (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
online

Да,да, пересчитывай, ещё не пересчитал?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Сообщаем тебе,Неймар, Барса нагнула Реал.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну смотри ПСЖ, Неймар..
Цитата: sraptakpain
обидели мышку.

Кротика..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
обидели мышку.написали в норку
сам затупил, кусок
Регистрация: 7.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.