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"Барселона" на выезде разгромила "Реал"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле проиграл "Барселоне".

Чемпионат Испании

17 тур

"Реал Мадрид" – "Барселона" 0:3

Голы: Суарес, 57, Месси, 65 (пен.), Видаль, 90+2

"Реал": Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, (Асенсио, 74), Кроос, Модрич, Ковачич, (Бэйл, 74), Бензема, (Начо, 67), Роналду.

"Барселона": Тер Штеген, Серхи Роберто, Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, (Семеду, 78), Паулиньо, Суарес, Месси.

Предупреждения: Вермален, 24, Рамос, 62, Марсело, 85, Бускетс, 90+1

Удаление: Карвахаль, 64
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 16:53
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14
(2)
№14 Написал: Илья_Крестоносец (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шикарно сыграла Барса! Прям как мы на энфилде.


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Кавалер пяти крестов ДНР.
Регистрация: 21.12.2017
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Барса красавцы
Реал отстой
Рамос говно
А кто Кристина - это всем известно.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Реал был сильнее в 1 тайме,но в таких матчах кто первый забивает,тот и побеждает,да и судья начудил пару раз в пользу барсы.

"судья начудил в пользу барсы" тем, что Рамоса не удалил? Счёт 0:3, а не 0:1, я же не ною, что твои выиграли не по делу. 0:1 - случай, 0:3 - конкретика.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:16) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реал был сильнее в 1 тайме,но в таких матчах кто первый забивает,тот и побеждает,да и судья начудил пару раз в пользу барсы.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вы уж совсем РМ опустили..правильно сказали,что мадридцы на другом континенте играли..
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Скажу просто: кристине показали, какая она "лучшая". Ноль без палочки.
Всех фанатов "Барсы" с маленькой победой.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№8 Написал: miktar (Сегодня, 17:03) #
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online

МЕССИ!!! ВЕЛИКИЙ!

И цвета майки , как у ЦСКА!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№7 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жесть. Мёртвые мертвецы..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№6 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Браво Барса.Такой прагматичной Барселоны я не видел примерно никогда,может в сезоне 05-06 в отдельных матчах было что-то подобное,но эт было давно и не правда.А по другому было сегодня нельзя подбор игроков сейчас у Реала значительно круче,особенно уровень скамейки.
Кристинка ниачом.может только пафосно раскорячиватся после голов 5 голов Леванте.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:58) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отберите золотой мяч у Роналду, на поле был другой ,которому по праву должен принадлежать этот трофей. А Криштиану задолбал уже своими падениями с обращением к небесам.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой гранат.-синих. В оправдании Мадрида нужно вспомнить, что они принимали участие в абсолютно ненужном Континент. кубке.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:57) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Репутация гнилого игрока Рамос подтвердил снова.
Момент уходящего года,попадание Месси со штрафного в Роналду (этот момент и промах единственное чем запомнился "псевдо" лучший игрок года).
Вальверде умыл Зидана. Француз испугался и выставил Ковачича вместо Иско, когда у Барселоны в защите Вермален (который вышел наверное во 2 раз за год).


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№2 Написал: александр матасов (Сегодня, 16:57) #
  • +2
  •  (4)

Смолова не взяли,теперь локти кусают.
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:55) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
унизили реал.
гелевому очередной щелчок по носу от Лео


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
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