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"Сельта" одержала победу над "Депортиво"

"Депортиво" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании потерпел поражение от "Сельты".

Чемпионат Испании

17 тур

"Депортиво" – "Сельта" 1:3

Гол: Андоне, 59 - Васс, 4, Аспас, 40, 53

"Депортиво": Рубен, Хуанфран, Луизинью, Шёр (Вальверде, 61), Сидней, Гильерме, Хиль (Борха, 81), Борхес, Чолак (Андоне, 46), Перес, Лопес

"Сельта": Рубен, Мальо, Хонни, Кабраль, Гомес, Лоботка, Васс (Мендес, 90+1), Эрнандес, Гомес (Радоя, 79), Аспас, Систо (Мор, 71)

Предупреждения: Борхес, 44, Шер, 49, Мальо, 90+3
Теги: Сельта Депортиво
Вчера, 23:04
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