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Луис Суарес: то, что я забил, мне лично пойдет на пользу

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес высказался о матче 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:0).

"Мы на 14 очков опережаем "Реал", но у них еще игра в запасе, а ведь еще есть "Валенсия" и "Атлетико". Эти команды поддавливают нас и их нельзя игнорировать.

То, что я забил, мне лично пойдет на пользу, но больше всего меня радует наша командная игра. Мы играли в командный футбол, хорошо прессинговали и выжимали максимум из своих моментов", - цитирует Суареса Football Espana.
Теги: Суарес Барселона Реал
Вчера, 23:10
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