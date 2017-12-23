Хосеп Гвардиола: сейчас у нас счастливое Рождество

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Борнмутом" (4:0) в 19-м туре чемпионата Англии."Это было сложно, потому что соперник играл с пятью защитниками и десятью игроками сзади. Свободное место в их обороне было практически невозможно найти. И нам посчастливилось забить первый гол. Последние двадцать минут мы показывали хорошую игру. В футболе всегда нужно улучшаться индивидуально и коллективно. Сейчас у нас счастливое Рождество", - цитирует Гвардиолу ВВС.