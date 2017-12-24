Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Лоренцо Инсинье: горжусь, что играю вместе с Гамшиком

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над"Сампдорией" (3:2) в 18-м туре чемпионата Италии. Также футболист прокомментировал достижение полузащитника Марека Гамшика.

"Знали, что играем против хорошей команды. "Сампдория" поставила нас в трудную ситуацию, но мы не теряли рассудок. Нам не хватает Гулям, но Марио Руй справляется и обладает качествами, чтобы делать хорошие вещи на поле. Гамшик? Я горжусь, что играю вместе с ним. Он - великий капитан", - цитирует Инсинье Sky Sport.
Теги: Гамшик Наполи
Сегодня, 00:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.