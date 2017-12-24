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"Манчестер Юнайтед" на последних секундах упустил победу над "Лестером"

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Лестер" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии

19 тур

"Лестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Варди, 27, Мата, 40, 60, Магуайр, 90+4

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Амарти, 57), Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Иборра (Окадзаки, 67), Марез, Грей (Чилвел, 80), Олбрайтон, Варди

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Джонс, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Янг, Матич, Мата (Мхитарян, 83), Погба, Лингард (Эррера, 76), Лукаку, Марсьяль (Рашфорд, 71)

Предупреждения: Нильссон-Линделёф, 34, Матич, 47, Олбрайтон, 54, Амарти, 69, 73

Удаления: Амарти, 73
Теги: Лестер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:41
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7
(0)
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 05:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Лестер с детства... smirk
Регистрация: 2.08.2013
№6 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 03:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лошки)


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Е7
Регистрация: 7.12.2017
№5 Написал: miktar (Сегодня, 02:55) #
  • -2
  •  (2)

За Базель. Судьба.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 02:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Могло быть 4-1,а получилось 2-2)))запороть выход 1 на 1 и выход 1 на ворота,это нужно умееть)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 01:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Маур просто трындец. С таким составом и большинстве так халатно сыграть...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Маур сам себя обманул.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
МЮ в данной игре -разгильдяи
Регистрация: 17.05.2017
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