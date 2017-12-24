"Манчестер Юнайтед" на последних секундах упустил победу над "Лестером"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:20
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Вчера, 23:50
Дженнаро Гаттузо встретился с руководством "Милана"
Дженнаро Гаттузо встретился с руководством "Милана"
Вчера, 23:31
Харри Кейн повторил рекорд Ширера 22-летней давности (1)
Харри Кейн повторил рекорд Ширера 22-летней давности (1)
Вчера, 23:28
Хосеп Гвардиола: сейчас у нас счастливое Рождество
Хосеп Гвардиола: сейчас у нас счастливое Рождество
Вчера, 23:04
"Сельта" одержала победу над "Депортиво"
"Сельта" одержала победу над "Депортиво"
Вчера, 23:04
Киевское "Динамо" объявило о переходе Вербича
Киевское "Динамо" объявило о переходе Вербича
Вчера, 22:50
Хет-трик Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Бернли" (1)
Хет-трик Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Бернли" (1)
Вчера, 22:26
"Милан" потерпел второе поражение подряд
"Милан" потерпел второе поражение подряд
Вчера, 22:10
Джордан Айю: самое главное, что мы не проиграли
Джордан Айю: самое главное, что мы не проиграли
Вчера, 21:27
Серхио Рамос: поражение от "Барселоны" неприятнее, чем поражение от любой другой команды (3)
Серхио Рамос: поражение от "Барселоны" неприятнее, чем поражение от любой другой команды (3)
Вчера, 21:19
Лионель Месси обошел Роналду по голам в 2017 году (4)
Лионель Месси обошел Роналду по голам в 2017 году (4)
Вчера, 21:09
"Вильярреал" одержал победу над "Валенсией"
"Вильярреал" одержал победу над "Валенсией"
Вчера, 20:22
Кристоф Гальтье станет главным тренером "Лилля"
Кристоф Гальтье станет главным тренером "Лилля"
Вчера, 20:14
Иско: я отказался выйти на поле? Не знал, что теперь в футболе можно делать четыре замены (1)
Иско: я отказался выйти на поле? Не знал, что теперь в футболе можно делать четыре замены (1)
Вчера, 20:03
"Вест Хэм" дома проиграл "Ньюкаслу"
"Вест Хэм" дома проиграл "Ньюкаслу"
Вчера, 20:02
"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" (1)
"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" (1)
Вчера, 19:52
Марек Гамшик побил рекорд Марадоны
Марек Гамшик побил рекорд Марадоны
Вчера, 19:34
"Интер" потерпел второе подряд поражение
"Интер" потерпел второе подряд поражение
Вчера, 19:14
Зинедин Зидан: нужно забыть о поражении, наслаждаться праздниками и возвращаться в команду (2)
Зинедин Зидан: нужно забыть о поражении, наслаждаться праздниками и возвращаться в команду (2)
Вчера, 19:08
"Динамо-СПб" не ищет новичков в Испании
"Динамо-СПб" не ищет новичков в Испании
Вчера, 18:49
Александр Мостовой: если "Реал" хочет продолжать побеждать - либо нужно реанимировать Бензема, либо нужен другой нападающий (7)
Александр Мостовой: если "Реал" хочет продолжать побеждать - либо нужно реанимировать Бензема, либо нужен другой нападающий (7)
Вчера, 17:36
"Лацио" забил 4 безответных гола "Кротоне"
"Лацио" забил 4 безответных гола "Кротоне"
Вчера, 17:33
"Эвертон" сыграл вничью с "Челси"
"Эвертон" сыграл вничью с "Челси"
Вчера, 17:23
Домагой Вида прибыл в расположение "Бешикташа"
Домагой Вида прибыл в расположение "Бешикташа"
Вчера, 17:05
"Ростов" проведёт сборы в Турции и Испании
"Ростов" проведёт сборы в Турции и Испании
Вчера, 16:59
По заветам Гвардиолы: «Барселона» выиграла чемпионат в декабре? (2)
По заветам Гвардиолы: «Барселона» выиграла чемпионат в декабре? (2)
Вчера, 16:53
"Барселона" на выезде разгромила "Реал" (25)
"Барселона" на выезде разгромила "Реал" (25)
Вчера, 16:36
Уэйн Руни пожертвовал трем детским фондам по 250 тысяч фунтов (6)
Уэйн Руни пожертвовал трем детским фондам по 250 тысяч фунтов (6)
"Манчестер Юнайтед" на последних секундах упустил победу над "Лестером"
В матче 19-го тура чемпионата Англии "Лестер" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии
19 тур
"Лестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Варди, 27, Мата, 40, 60, Магуайр, 90+4
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Амарти, 57), Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Иборра (Окадзаки, 67), Марез, Грей (Чилвел, 80), Олбрайтон, Варди
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Джонс, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Янг, Матич, Мата (Мхитарян, 83), Погба, Лингард (Эррера, 76), Лукаку, Марсьяль (Рашфорд, 71)
Предупреждения: Нильссон-Линделёф, 34, Матич, 47, Олбрайтон, 54, Амарти, 69, 73
Удаления: Амарти, 73
Чемпионат Англии
19 тур
"Лестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Варди, 27, Мата, 40, 60, Магуайр, 90+4
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Амарти, 57), Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Иборра (Окадзаки, 67), Марез, Грей (Чилвел, 80), Олбрайтон, Варди
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Джонс, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Янг, Матич, Мата (Мхитарян, 83), Погба, Лингард (Эррера, 76), Лукаку, Марсьяль (Рашфорд, 71)
Предупреждения: Нильссон-Линделёф, 34, Матич, 47, Олбрайтон, 54, Амарти, 69, 73
Удаления: Амарти, 73
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.