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"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Рому"

"Ювентус" в 18-м туре Серии А нанес поражение "Роме".

Чемпионат Италии

18 тур

"Ювентус" – "Рома" 1:0

Голы: Бенатия, 23

"Ювентус": Шченсны - Бенатия, Алекс Сандро, Бардзальи, Кьеллини - Хедира, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, (Бернардески 83), - Манджукич, Игуаин.

"Рома": Алиссон - Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци - Стротман, (Пеллегрини, 78), де Росси, (Ундер, 90), Эль-Шаарави, (Шик, 75), Наингголан, Перотти - Джеко.

Предупреждения: Де Росси, 28, Куадрадо, 57, Сандро, 88
Теги: Ювентус Рома
Сегодня, 00:42
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(0)
№1 Написал: spiri (Сегодня, 00:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Очень мощно играет Юве..


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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