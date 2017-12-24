СМИ: Паул Антон перешел из бухарестского "Динамо" в "Анжи"

Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон перешел в "Анжи", сообщает журналист Даниэл Андрей Назаре в Твиттере.Сумма трансфера 26-летнего капитана бело-голубых составила 500 тысяч евро, игрок уже подписал контракт с махачкалинцами.