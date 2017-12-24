Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Паул Антон перешел из бухарестского "Динамо" в "Анжи"

Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон перешел в "Анжи", сообщает журналист Даниэл Андрей Назаре в Твиттере.

Сумма трансфера 26-летнего капитана бело-голубых составила 500 тысяч евро, игрок уже подписал контракт с махачкалинцами.
Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 01:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.