Маркус Рэшфорд провел 100-й матч за "МЮ". Ему всего 20 лет

70' - Our first change of the game takes place as @AnthonyMartial is replaced by @MarcusRashford for his 100th #MUFC appearance! #LEIMUN pic.twitter.com/58fGMP8IFk — Manchester United (@ManUtd) December 23, 2017

Матч против "Лестера" стал для нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда 100-м на взрослом уровне.На данный момент Рэшфорду всего 20 лет.