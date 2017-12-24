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Маркус Рэшфорд провел 100-й матч за "МЮ". Ему всего 20 лет

Матч против "Лестера" стал для нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда 100-м на взрослом уровне.

На данный момент Рэшфорду всего 20 лет.

Теги: Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:25
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