Халк: было бы здорово сыграть на чемпионате мира в России

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк заявил, что хочет сыграть на чемпионате мира в России. Напомним, ранее бразилец выступал за "Зенит"."Было бы здорово сыграть на чемпионате мира в России. В этой стране я играл четыре года и был всем очень доволен. Я выигрывал титулы и индивидуальные призы, это было очень приятно. Я собираюсь много работать, чтобы получить шанс в сборной. Еще ничего не решено", - цитирует Халка Globo.