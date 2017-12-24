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Халк: было бы здорово сыграть на чемпионате мира в России

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк заявил, что хочет сыграть на чемпионате мира в России. Напомним, ранее бразилец выступал за "Зенит".

"Было бы здорово сыграть на чемпионате мира в России. В этой стране я играл четыре года и был всем очень доволен. Я выигрывал титулы и индивидуальные призы, это было очень приятно. Я собираюсь много работать, чтобы получить шанс в сборной. Еще ничего не решено", - цитирует Халка Globo.
Теги: Халк
Сегодня, 01:47
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№1 Написал: oyster (Сегодня, 02:50) #
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ХАЛК: БЫЛО БЫ ЗДОРОВО СЫГРАТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В РОССИИ...Кто это?
Регистрация: 27.01.2017
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